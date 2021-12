Anderson Talisca já estreou mostrando serviço no Benfica. Na tarde desta sexta-feira, 18, pela Taça de Honra, torneio amistoso em Portugal, o meia revelado pelo Bahia e vendido ao clube português há duas semanas fez, além de uma excelente exibição, o gol da vitória sobre o Estoril por 1 a 0. A partida foi válida pela semifinal da competição. A decisão do torneio será neste domingo, 20.

O tento saiu aos 31 minutos do primeiro tempo, quando aproveitou cruzamento na área e mandou cabeçada certeira para a meta [veja vídeo abaixo]. Talisca foi substituído aos 32 minutos do segundo tempo e saiu bastante aplaudido.

"Já me sinto muito bem adaptado ao grupo e isso é um ponto positivo. A estreia não poderia ser melhor. Tive uma boa atuação e pude sentir um pouco da força da torcida. Estou feliz com tudo que tem acontecido comigo nestes últimos meses e com essa primeira decisão que terei", afirmou o meia.

Da Redação Ex-Bahia estreia no Benfica e marca gol da vitória; assista

