Ex-Bahia e Seleção, Mancini fecha com clube da Série D

O meia-atacante Mancini, de 33 anos, assinou na tarde desta quinta-feira, 30, com o Villa Nova-MG, que disputou a quarta divisão nesta temporada e começa a montar a equipe para Campeonato Mineiro de 2014.

Mancini foi revelado pelo Atlético-MG e fez parte do elenco do São Caetano que foi vice-campeão brasileiro, em 2001. Depois disso, ele retornou ao Galo em 2002 e negociado com o futebol italiano. Na velha bota, ele atuou pela Roma, Milan e Internazionale, e chegou à Seleção Brasileira, em 2004, onde conquistou a Copa América daquele ano.

Mancini estava desempregado desde que saiu do Bahia, em 2012, por onde teve uma passagem apagada, atuando em 15 partidas e marcando somente um gol. Além dele, o clube também fechou com o volante Ferrugem, também com passagem pelo Atlético-MG e que estava no futebol suíço.

Os dois realizaram exames médicos nesta quinta, mas a data da apresentação oficial dos atletas ainda não foi divulgada pelo Villa Nova.

