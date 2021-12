Ex-atleta é atingido por fogo da tocha olímpica. Assista!

Moscou - No mais recente incidente envolvendo a tocha dos Jogos Olímpicos de Inverno, as roupas de um carregador russo pegaram fogo esta semana enquanto ele carregava a chama olímpica numa cidade siberiana.

Um clipe divulgado no YouTube pelo site russo Lifenews mostra o ex-atleta de competições no gelo Pyotr Makarchuk desfilando com a tocha na cidade de Abakan quando chamas de repente aparecem em sua jaqueta, no ombro esquerdo e ma parte de cima do braço.

As pessoas da escolta apagaram rapidamente o fogo, e Makarchuk não ficou ferido, disse Roman Osin, porta-voz do revezamento da tocha para os Jogos de Sochi 2014, na Rússia. As chamas foram provocadas por gotas de gás liquefeito que caíram na jaqueta do atleta, disse Osin, que presenciou o incidente.

A Rússia está promovendo o maior revezamento de tocha olímpica já realizado até hoje antes de Jogos de Inverno: um trajeto de 65 mil quilômetros, durante quatro meses, e que vai terminar na cerimônia de abertura da Olimpíada, em 7 de fevereiro, em Sochi. Mas a tocha se apagou dezenas de vezes, incluindo um incidente minutos depois de o presidente russo, Vladimir Putin, tê-la entregue na Praça Vermelha, em 6 de outubro.

Em outras ocasiões, a chama esteve forte demais. Osin disse que ninguém se feriu com a tocha até agora. Ele não quis informar quantas vezes ela já se apagou. (Por Steve Gutterman)

Assista ao vídeo

Ex-atleta é atingido por fogo da tocha olímpica.

