Ex-atleta da base do Vitória acerta com o Sport

Após vencer o Vitória no sábado, 8, na Ilha do Retiro, pelo placar de 3 a 1, o Sport segue se reforçando na busca do acesso para a elite do futebol brasileiro. Para isso, a equipe pernambucana aposta suas fichas em um velho conhecido do Leão da Barra. Revelado nas categorias de base do Rubro-Negro baiano, o jovem meia Yan estava no Palmeiras, e chega a Recife por empréstimo até o final desta temporada.

Em seu perfil nas redes sociais, o atleta postou foto na capital pernambucana, na praia da Boa Viagem. O Portal A TARDE entrou em contato com a assessoria de imprensa do clube que confirmou a chegada do jogador. "Ele está aqui, realizou os exames médicos mas ainda falta algumas coisas para poder concluir e acertar", informou.

Natural de Salvador, o atleta de 20 anos começou sua carreira na "Fábrica de Talentos" do Vitória. Enquanto esteve na base, Yan conquistou títulos importantes pelo Leão da Barra, como a Copa do Brasil sub-17. No entanto, no ano de 2017, o jovem foi envolvido em uma negociação com o Palmeiras, onde o alviverde cedeu o meio-campista Cleiton Xavier à equipe baiana.

No início da temporada, após não se firmar no clube paulista, Yan foi emprestado para o Estoril, de Portugal. Na Europa, ele disputou 14 jogos e marcou três gols.

