Ex-atacante do Vitória agride policial e acaba preso

Acostumado a ser manchete por causa das suas declarações mais incisivas do que o habitual no mundo do futebol, o ex-atacante do Vitória Neto Baiano se envolveu em outra polêmica.

Segundo informações do Portal 730, na madrugada deste domingo, 7, o jogador sofreu um acidente de carro em Goiânia e, após ter sido abordado pelo policial designado para a ocorrência, reagiu com desacato e acabou preso.

Ainda de acordo com o site de notícias, Neto Baiano ainda estava embriagado. Depois de ter sido encaminhado ao Departamento de Polícia Técnica (DPT) da cidade, Neto pagou fiança e foi liberado. Ele responderá o processo em liberdade.

Seduzido por uma proposta do Kashiwa Reysol, do Japão, Neto Baiano deixou o Vitória na metade da Série B de 2012. Sem sucesso no clube do oriente, o jogador voltou para o Brasil no início deste ano para defender o Goiás.

