Ex-atacante do Bahia é destaque na Itália

De renegado com o técnico Joel Santana no Bahia, a nome gritado pela torcida da Fiorentina, Ryder Matos, ex-atacante do tricolor, vive um bom momento no futebol italiano. O jovem atacante, de 20 anos, fez o segundo gol da vitória da Fiorentina por 3 a 0, em jogo contra o Paços Ferreira, pela Europa League, na última quinta-feira,19.

A Viola, como o time italiano é conhecido, jogava sem o seu principal atacante, o alemão Mário Gomez, e ganhava a partida por 1 a 0, até a entrada do jogador baiano que um minuto depois de pisar em campo marcou seu primeiro gol como profissional na Bota. Foi sua partida de estreia pelo time principal.

Ryder é considerado uma revelação na Fiorentina. Já foi apontado como o "novo Messi" pela imprensa italiana, quando tinha 17 anos. Agora como profissional, tem um começo muito bom na Fiorentina. Além de fazer gol contra o Paços de Ferreira, ajudou o time de Florença a vencer o Atalanta por 2 a 0, pelo Campeonato Italiano, no último domingo, 22.

Ryder esteve no Bahia entre 2012 e 2013. E chegou a ser afastado do time principal tricolor esse ano, pelo técnico Joel Santana, após fiasco na final do Campeonato Baiano, contra o rival Vitória. Depois da chegada do treinador Cristóvão Borges, o atacante voltou a ter chances no time titular e se destacou no começo do Campeonato Brasileiro.

Em entrevista ao site do Esporte Interativo, o jovem atleta falou do momento que viveu no tricolor, antes de voltar a Itália. "Estava fazendo um bom Campeonato Brasileiro, mas chegou o dia de voltar a Fiorentina. O Bahia quis me contratar, mas a Fiorentina pediu um valor muito alto. Fiquei triste, não irei negar. Queria permanecer no Bahia...".

