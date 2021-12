Ex-atacante da dupla Ba-Vi acerta com Juazeirense

O atacante Júnior, ex-jogador da dupla Ba-Vi, é o novo reforço da Juazeirense para a reta final do Campeonato Baiano. O 'Diabo Loiro', como ficou conhecido nas suas passagem pelo Vitória, foi apresentado no domingo, 9, à torcida do Cancão de Fogo, no estádio Adauto Moraes, momentos antes da partida contra o Vitória da Conquista.

O jogador, de 37 anos, estava no Tiradentes, do Ceará, já treina com a equipe. A diretoria da Juazeirense corre para regularizar o atacante para o confronto com o Vitória, que acontece no próximo domingo, 16. Faltando duas rodadas para o fim da primeira fase, a equipe está na segunda posição do Grupo 3.

Em entrevista publicada no site do clube, Júnior revelou que tem intimidade com o Adauto Moraes: "Conheço o campo e já fiz gols."

