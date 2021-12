Ex-aliado de Blatter, Platini elogia renúncia: 'Decisão corajosa'

Depois de tanto criticar o trabalho de Joseph Blatter à frente da Fifa após o escândalo de corrupção que estourou na semana passada, o presidente da Uefa, Michel Platini, fez um raro elogio ao ex-aliado nesta terça-feira. O enaltecimento do ex-jogador francês, no entanto, foi em relação à decisão de Blatter de deixar a principal entidade do futebol mundial.

O suíço anunciou na tarde desta terça-feira sua renúncia. Ele convocou novas eleições presidências, que acontecerão entre dezembro deste ano e março de 2016, e seguirá no comando da Fifa somente até o pleito. "Foi uma decisão difícil, uma decisão corajosa e a decisão correta", limitou-se a dizer Platini, minutos depois do anúncio de Blatter.

A já turbulenta relação entre Blatter e Platini piorou após o escândalo, e de acordo com parte da imprensa europeia a Uefa cogitava inclusive boicotar a Copa do Mundo de 2018, justamente para forçar uma mudança no poder da maior entidade do futebol mundial.

Mas nem foi preciso confirmar esta intenção de boicote. Nesta terça pela manhã, a Fifa surpreendeu ao anunciar uma coletiva de imprensa para a parte da tarde. O espanto maior, no entanto, veio quando Blatter tomou a palavra e em um breve pronunciamento anunciou sua decisão, somente quatro dias depois de ter sido reeleito para seu quinto mandato.

A renúncia foi resultado da maior crise da história da entidade. Na quarta-feira passada, sete dirigentes da Fifa, incluindo o ex-presidente da CBF José Maria Marin, foram presos, acusados de participação em um escândalo de corrupção que movimentou US$ 150 milhões (R$ 423,7 milhões). A investigação liderada pela Justiça dos Estados Unidos continua e já atingiu até o secretário-geral Jérôme Valcke.

