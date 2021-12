Everton Ribeiro quer 'passar confiança' a Dunga para ficar com vaga de Oscar

O meia Everton Ribeiro faz da confiança um dos triunfos para vencer a briga pela vaga de Oscar na Seleção Brasileira para a disputa da Copa América. O jogador do Chelsea não foi convocado por Dunga por não estar bem fisicamente, e Everton é um dos postulantes à posição, junto com Phillipe Coutinho e Douglas Costa.

Everton se apresentou à seleção na tarde de quinta-feira, um dia após disputar, e perder, a final da Copa Presidente dos Emirados Árabes pelo Al Ahli. E garante estar pronto. "Estou descansado, me sentindo bem e já posso treinar", disse antes do início do treinamento da tarde desta terça-feira. "É importante estar na seleção em uma competição oficial. Estou preparado e confiante."

Com a vaga de Oscar em aberto, ele diz que o melhor que tem a fazer é trabalhar para ajudar a seleção. "O importante é passar confiança ao Dunga, para que ele possa escolher quem vai se encaixar melhor na equipe."

Para o ex-cruzeirense, nem o fato de ter passado as últimas semanas jogando sob altas temperatura nos Emirados Árabes e agora ter de encarar o clima frio de Teresópolis e depois do Chile atrapalharão seu desempenho. "Realmente lá é muito quente, cansativo, chega a ser desumano. Mas como a vida inteira eu joguei em temperaturas baixas, com frio, estou acostumado."

O fato de estar longe de um grande centro do futebol, garante Everton Ribeiro, não está atrapalhando sua evolução. "O Dunga falou que vamos ser mais cobrados por isso (ele e Diego Tardelli, que está no futebol chinês). Mas estou confiante e preparado. Não vejo problema por estar jogando em um mercado que não é muito visado."

