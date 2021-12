Everton Ribeiro diz que esperava prêmio no Brasileirão

Premiado craque do Campeonato Brasileiro de 2013, em eleição realizada pela CBF, o meia Everton Ribeiro deixou a falsa modéstia de lado e admitiu que já esperava a nomeação. Vivendo o melhor momento da carreira, ele foi o principal jogador do campeão Cruzeiro, que conquistou o título com quatro rodadas de antecedência.

"Imaginava isso sim, eu sempre busquei ter título individual. Botei na cabeça que ia ser o melhor da posição no Brasileiro, que é muito disputado, e, com muito trabalho, consegui ser o craque", comentou o jogador, que dedicou o prêmio a seus companheiros de clube.

"Muito importante esse título brasileiro tão almejado e consegui, além dele, também o título individual, sempre com a ajuda dos meus companheiros. Ser considerado o melhor, não tem nem como falar, é uma emoção muito grande e quero agradecer a todos que nos ajudaram nessa campanha", disse.

Everton Ribeiro foi o destaque de uma equipe que prezou pelo jogo coletivo e contou ao longo do campeonato com grandes momentos de Fábio, Dedé, Egídio, Nilton, Ricardo Goulart, Willian, entre outros. Neste Brasileirão, o Cruzeiro não deu chances para os adversários, disparou na metade da competição e hoje tem 14 pontos de vantagem para o segundo colocado Atlético-PR.

Para o goleiro Fábio, esta soberania foi fruto da "química" entre os jogadores. "A química entre os jogadores foi boa, dentro e fora de campo. A gente precisava de um grupo para ser campeão. Conseguimos formar este grupo, todos tiveram oportunidade, cada um se destacou na sua posição e todos foram importantes nos momentos que atuaram. Essa união, essa química foram pontos fortes, aliadas à dedicação e ao trabalho que colocamos em prática."

