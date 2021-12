Everton bate o Swansea e sobe na tabela do Inglês

O Everton deu mais um passo na ótima campanha que faz no Campeonato Inglês neste domingo. Mesmo atuando fora de casa, pela 17.ª rodada, a equipe derrotou o Swansea por 2 a 1, graças a um lindo gol de falta de Barkley no fim da partida, e chegou à quarta colocação provisória na tabela.

O resultado levou o Everton a 34 pontos, na quarta posição, ultrapassando o Chelsea que ainda fará um clássico com o Arsenal nesta segunda. O time de Liverpool volta a campo na quinta-feira, quando duela em casa com o Sunderland. Por outro lado, o Swansea é o 11.º, com 20 pontos, e pegará o Chelsea na quinta, em Londres.

O Everton arrancou para a vitória deste domingo no segundo tempo. Aos 20 minutos, Coleman recebeu pela direita e encheu o pé, de fora da área, marcando lindo gol. O empate saiu quatro minutos depois, com Tiendalli, que aproveitou cruzamento da direita e ainda contou com desvio da zaga para marcar. Aos 39, no entanto, Barkley bateu falta com perfeição pela direita e selou o triunfo.

