Eventos de Wrestling reúnem lutadores em Praia do Flamengo

Em preparação para os Jogos Olímpicos de Tóquio-2020, 150 lutadores das Américas se apresentam a partir desta sexta-feira, 5, às 10h, no Centro Pan-americano de Judô (CPJ), em Lauro de Freitas. Até domingo, o grupo vai disputar o Pan-americano de Wrestling e Beach Wrestling, batizados no Brasil de luta olímpica e luta de praia, respectivamente.

A Confederação Brasileira de Lutas Associadas (CBLA) estima a participação de 23 países nos eventos, que terá combates no estilo livre e greco-romano. Potências mundiais como Cuba, Estados Unidos e Canadá estão confirmadas.

O Pan é a porta de entrada para o Mundial, que será disputado em agosto, na França. A participação nele está condicionada à disputa de competições continentais, nas quais os melhores atletas pontuam no ranking internacional. Por esse critério são contemplados os 20 melhores de cada peso com a soma de pontos que ao longo do ciclo olímpico definirá vagas para Tóquio-2020.

No campeonato que começa nesta sexta, a luta de praia será disputada nas proximidades da Barraca do Loro, na Praia do Flamengo. As regras são simples: Durante round único de dois minutos pontua quem consegue empurrar o oponente para fora da área delimitada ou consegue derrubá-lo. Um vasilhame de água tipo jardineira é utilizado para o caso de areia entrar nos olhos dos atletas.

A modalidade vem atraindo competidores de judô, jiu-jitsu e da própria luta olímpica. Nesse contexto está inserida a judoca baiana Amanda Moreira Santos, de 24 anos. “Eu migrei agora para o ‘beach’ depois de alguns campeonatos em que me dei bem”, contou Amanda.

Ela foi campeã baiana na luta olímpica no tapete, categoria até 63 kg, e também na categoria absoluto da Copa Bahia. “Depois das lutas, o técnico de luta livre Alex Carvalho me convidou para participar do Pan-americano”, explicou a judoca. Única mulher na equipe baiana que vai disputar a luta de praia, Amanda terá como colegas locais Yehudi Sousa Avelar (até 110 kg) e Vítor Hugo (até 94kg). Yehudi, de 32 anos, pratica wrestling e jiu-jitsu desde os 15 anos. Já Vitor Hugo, 22, começou no jiu-jitsu aos 8 anos e aos 14 foi para o wrestling.

Baiano na seleção

Quarto componente da equipe baiana, Filipe Esteves, de 27 anos, é titular da seleção brasileira há três anos e único atleta local que vai lutar no tapete pelo título da categoria estilo livre peso até 65 kg.

Em 2016 ele não conseguiu a vaga olímpica por detalhes. “Tinha pouco tempo de seleção, estava verde. Para 2020 acredito que tenho grandes chances. Vou estar muito mais preparado fisicamente, psicologicamente e tecnicamente, e mais maduro”, afirmou.

Apesar de nunca ter conseguido um patrocinador para bancar sua carreira, Esteves é tricampeão brasileiro em categorias diferentes e bicampeão sul-americano. Sua performance o elevou a titular da seleção brasileira.

Ele lamenta, porém, que, por ter ficado de fora do treino de campo organizado pela CBLA, esteja há cerca de dois meses sem treinar wrestling. Mesmo assim, está confiante.

