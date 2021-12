Eventos de judô reúnem cerca de 900 atletas em Salvador

Salvador receberá três competições de judô neste fim de semana. No total, cerca de 900 judocas, de 25 cidades baianas, estarão reunidos no Colégio Salesiano Dom Bosco, localizado na Avenida Paralela.

No sábado, 26, será realizada a segunda etapa do Circuito Baiano de Judô, além do Campeonato Baiano Sub-18 e Sub-21, que vale vaga para o Campeonato Brasileiro.

Já no domingo, 27, ocorre o 10º Festival Salesiano Dom Bosco de Judô, que terá disputas nas classes sub-07 (até 6 anos), sub-9 (7/8 anos), sub-11 (9/10 anos), sub-13 (11/12 anos), sub-15 (13/14 anos), sub-18 (15/16/17 anos) e sub-21 (18/19/20 anos), além de Sênior, Veteranos e Iniciantes.

adblock ativo