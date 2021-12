Evento no interior teve falta de luz e invasão de ringue

Foi na cidade em que cresceu e em meio aos seus maiores fãs que Idiozan Matos, o 'Chibata', realizou, aos 31 anos, o sonho de sagrar-se campeão mundial. A categoria foi a dos médios. A organização, a WBU. E o título, interino, o que significa que ele ainda terá que lutar mais uma vez para tornar-se campeão regular.

O cinturão chegou de forma um tanto caótica: no fim do 2º round contra o argentino Cristian Ariel Gomez, o treinador do adversário jogou a toalha, que, no boxe, significa desistência. O problema foi que o juiz, atropelado pelos fãs que subiram aos montes no palco da luta, não conseguiu ver a toalha - propriamente dita - no chão do ringue.

Chibata já estava sendo carregado pelos fãs enquanto o juiz pedia a volta do público, que se dispersava imaginando o fim do duelo. No final, muito por conta também da saída dos atletas, a comissão decidiu que o baiano havia vencido a luta por nocaute técnico.

Inusitado

A TARDE acompanhou todas as lutas daquela noite de decisão em Santo Antônio de Jesus, realizada no ginásio municipal da cidade, no dia 1º de março. Além da polêmica na luta final, outras peculiaridades marcaram o evento.

O ringue, alugado de Salvador, foi colocado bem no meio da quadra. Os organizadores e convidados (entre eles o pugilista Reginaldo Holyfield) sentavam em cadeiras de plástico defronte a ele. Ao redor, os jurados. O público se dividia entre as arquibancadas e cadeiras colocadas a poucos metros do ringue.

Momentos antes da programação começar, faltou luz no ginásio por cerca de 15 minutos. O evento, de fato, só começou uma hora e meia após o previsto.

Até a metade das lutas, os torcedores assistiam em seus lugares. Aos poucos, quando seus atletas preferidos começaram a se apresentar, o público avançou na direção do ringue. Dali, para alguns deles invadirem o espaço foi, literalmente, um pulo.

Quando, enfim, chegou a luta principal, o vice-prefeito da cidade, Faustino Cunha, pediu para que tocassem os hinos da Argentina e do Brasil, pois se tratava da disputa de um título mundial. Só que a organização não dispunha das gravações. Assim, coube aos próprios treinadores cantá-los a capella.

