Evento marca apresentação de time idealizado por ex-Bahia Talisca

Um evento realizada numa churrascaria de Salvador marcou na tarde desta sexta-feira, 8, a apresentação do Esporte Clube Olímpia, que disputará pela primeira vez em sua história a Segunda Divisão do Baianão.

O evento, que contou com toda a comissão técnica, além de grandes nomes da imprensa esportiva local, serviu também para mostrar os novos uniformes que serão utilizados na temporada. Para essa apresentação, o Olímpia convidou os comediantes Cristian Bell e Dum Ice.

Com um projeto ambicioso, o time idealizado pelo ex-atleta do Bahia, Anderson Talisca, possui o objetivo de marcar seu nome entre as potências do futebol baiano.

“Esse encontro foi importante para mostrarmos tudo o que envolve o clube, o amor e o carinho. Como ele é tratado por todos os envolvidos no projeto e, pra deixar claro, que chegamos pra ficar”, contou Jiovani Soeiro, CEO da Taurus Group e Diretor de Comunicação e Mercado do Olímpia.

A trajetória do novo clube de Lauro de Freitas em busca do tão sonhado acesso à elite do Baiano se inicia neste domingo, 11, contra o Galícia, no estádio de Pituaçu.

*Sob a supervisão da editora Maiara Lopes

