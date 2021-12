Evento internacional abre centro de judô em Lauro de Freitas

Atletas brasileiros e italianos vão inaugurar, no domingo, 30, a partir do meio-dia, o dojô de lutas do Centro Pan-Americano de Judô (CPJ) em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador.

O Desafio Internacional Brasil x Itália será o primeiro evento-teste disputado no complexo esportivo, que foi entregue à Confederação Brasileira (CBJ) em julho deste ano, após um investimento de R$ 19,8 milhões dos governos federal e estadual.

O evento promoverá também o primeiro teste para a televisão, pois será transmitido, ao vivo, pelo canal fechado Sportv.

Segundo a CBJ, o sistema de competição será no modelo de uma competição mista, com três mulheres nas categorias meio-leve (52 kg), meio-médio (63 kg) e pesado (mais de 70 kg), além de homens das categorias leve (73 kg) e médio (90 kg).

Do lado brasileiro, estarão em ação os jovens talentos Eleudis Valentim, Marcelo Contini, Mariana Silva, Eduardo Bettoni, Rochele Nunes e Camila Nogueira. A equipe europeia será formada por Leonardo Casaglia, Davide Pozzi, Francesca Posocco, Debora Sala e Chiara Carminucci (veja quadro ao lado).

A seleção brasileira será comandada pelos técnicos e xarás Mário Tsutsui e Mário Sabino. A equipe é composta ainda pela fisioterapeuta Roberta Mattar e o assistente Gabriel Pinheiro.

A Itália estará sob o comando da técnica Laura di Toma, tetracampeã europeia e vice-mundial em 1980.

Judocas baianos

Funcionários do CPJ fizeram nesta quinta-feira, 27, a limpeza do ginásio para a armação do dojô de 100 metros quadrados onde serão disputadas quatro lutas simultâneas.

O evento de exibição não soma pontos no ranking ou classificação para campeonatos. "Os homens terão 5 minutos para definir seus duelos e as mulheres 4 minutos", explicou Marcelo Ornelas, anfitrião e presidente da Federação Baiana de Judô (Febaju).

Para Ornelas, a abertura de eventos no CPJ começou muito bem porque dá a oportunidade de a seleção baiana subir ao dojô na sequência.

"Após o Desafio Internacional, as duas seleções vão ficar três dias treinando aqui, na próxima semana, e permitiram que a gente participe", revelou. Esse segundo evento começará na segunda-feira e terminará na quarta, no Grand Hotel Stella Maris.

As inscrições para participar do treinamento com as duas seleções já foram encerradas e contemplaram 60 atletas baianos. "É tudo muito dinâmico, com várias lutas ao mesmo tempo, e o grupo inteiro vai poder participar", contou Ornelas.

Os principais destaques locais que vão integrar a seleção baiana no treino é o peso ligeiro (70 kg) Eudson Oliveira, de 21 anos, e a meio-leve (52 kg) Maiara Oliveira, de 19 anos. A dupla conquistou o terceiro lugar em suas categorias no Campeonato Brasileiro deste ano.

Estão programados ainda para o CPJ, de 3 a 8 de dezembro, a seletiva nacional para a seleção de base. Também com inscrições encerradas, o evento reunirá 800 judocas de todo o país. "Teremos 48 atletas baianos lutando por vagas na equipe de base. O nome mais cotado é o do faixa marrom Luís Henrique, de 19 anos, peso médio (90 kg)", apontou Ornelas.

adblock ativo