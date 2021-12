Evento em Praia do Forte incentiva a prática do tênis

Um total de 101 tenistas amadores e profissionais, da Bahia e de outros estados e países, participaram do Torneio Inter Business Tennis, encerrado no domingo, 28, em Praia do Forte. Em sua quinta edição, o evento reuniu um público diário de cerca de 600 pessoas em torno das quadras do Tivoli Ecoresort, no Litoral Norte.



Promovido pela Ápice Bahia e Conteúdo Empreendimentos, em parceria com a Federação Bahiana de Tênis, o torneio incentivou a prática do esporte através da realização de clinicas de tênis, pilotadas pelo campeão Fernando Meligeni. "A grande ideia é colocar o pessoal para jogar, desafiar e interagir ao mesmo tempo, fomentando sempre o tênis. A Bahia tem bons jogadores, basta ter uma boa estrutura e empresários que atuem como agitadores desse segmento", disse o tenista.



Além dos esportistas, o evento teve a participação de empresários, que expuseram produtos e serviços em estandes, shows musicais com os cantores Tuca e Alex Goes, e sequências eletrônicas do DJ Damii.



O organizador do Inter Business Tenis, Alexandre Bacelar, destaca que ele já é considerado um dos principais do circuito business de eventos no Norte e Nordeste, ao lado do Brasil Summer Golf. "O Inter Business Tennis fomenta também o turismo da região de Praia do Forte", afirma Alexandre, citando que a ocupação hoteleira do resort alcançou um saldo de 100%, em plena época de baixa estação.



Gente como o tenista Marcelo Valente aproveitou o evento para unir diversão a prospecção de novos negócios. "Jogo há sete anos e lamento não termos mais oportunidades assim. Em outros estados, essa associação entre esportes e negócios é mais tradicional", avalia.



O evento, que teve o apoio do Grupo A TARDE, contou com quatro quadras de piso especial, arena completa com quadra central e arquibancadas, equipe técnica de fisioterapeutas e apoio médico.



Os convidados contaram com serviço open bar no hospitality center, que reuniu lounges do Iguatemi, Lebens, Prima, Locadelli, Contigo e Devassa. Participaram como parceiros da Ápice Bahia a construtora Prima, Shopping Iguatemi, Horto Barcelona, Aliansce Shopping Centers, Devassa, Air Europa, Sysdesign, Lebens, Nelson Willians, Ricardo Almeida, Chivas, Illy, Häagen Dazs, Helicia, AD Design, Claudia Belfort, Confeitaria, Casa Dez e Via Parking.

