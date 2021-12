Evaristo de Macedo ganha título de cidadão baiano quinta

Técnico campeão brasileiro pelo Bahia em 1988, o carioca Evaristo de Macedo receberá o título de cidadão baiano nesta quinta-feira, 5, às 9h30, em cerimônia na Assembleia Legislativa do Estado, no auditório Senador Jutahy Magalhães, no primeiro andar do prédio.

Atualmente com 80 anos e aposentado da carreira de treinador desde 2007, Evaristo agradeceu a lembrança em nota publicada no site oficial do Esporte Clube Bahia.

"Eu fico sensibilizado com esta homenagem e divido com todos aqueles que trabalharam e conviveram comigo no Bahia. Tenho grandes recordações, vivi bons momentos neste grande clube e estou muito feliz com essa lembrança", disse.

Evaristo treinou o tricolor baiano por sete vezes, conquistando, além do título nacional em 1988, quatro Campeonatos Baianos (1973, 1988, 1998, 2001) e um Campeonato do Nordeste (2001).

O técnico também comandou o Vitória em duas oportunidades em 1997, e no período entre 2003-2004.

Evaristo foi técnico da Seleção Brasileira em 1985 e de diversas equipes nacionais como Flamengo, Fluminense, Grêmio e Corinthians. Chegou ainda a participar de uma Copa do Mundo, em 1986 no México, como técnico do Iraque.

Como jogador, Evaristo não disputou uma Copa do Mundo pela Seleção Brasileira, pois em 1957 acabou se transferindo para a Espanha, não conseguindo ser liberado para o Mundial da Suécia, em 1958. No futebol espanhol, foi ídolo no Barcelona e no Real Madrid, façanha obtida por poucos jogadores.

