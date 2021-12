Evandro e André batem anfitriões e faturam Mundial de Vôlei de Praia na Áustria

O Brasil subiu no lugar mais alto do pódio no Campeonato Mundial de Vôlei de Praia, em Viena, na Áustria. Logo em sua primeira temporada atuando juntos, Evandro e André surpreenderam os favoritos e garantiram o título da competição com uma bela vitória na decisão sobre a dupla da casa Doppler e Horst por 2 sets a 0, com parciais de 23/21 e 22/20, neste domingo, 6.

Em uma arena lotada e embalando os austríacos, Evandro e André calaram as arquibancadas com uma atuação segura e decisiva nos momentos finais dos sets. Com isso, os dois brasileiros conquistaram pela primeira vez o Mundial, que é disputado a cada dois anos.

Até pelo pouco tempo atuando juntos, Evandro e André entraram como zebras na competição, que tinha os atuais campeões olímpicos Alison e Bruno Schmidt como maiores esperanças de título do Brasil. E depois de uma primeira fase apenas razoável, com direito a derrota para a dupla mexicana Virgen e Otiveros, os brasileiros arrancaram no mata-mata para a conquista.

Apesar do triunfo, os brasileiros não começaram bem neste domingo. Talvez sentindo o peso da decisão e da arena lotada, viram Doppler e Horst arrancarem nos primeiros pontos e abrirem vantagem confortável no placar.

O primeiro set parecia ser dos donos da casa quando o placar apontava vantagem de 20 a 16 para eles. Mas Evandro emendou uma sequência incrível de saques - foram seis aces para ele somente no primeiro set - e garantiu o empate. Nervoso, Doppler errou em outro serviço, desta vez de André, e deu o triunfo ao Brasil.

A incrível virada embalou os brasileiros e minou a confiança austríaca. A vantagem era pequena, mas sempre a favor da dupla sul-americana no segundo set. E equilíbrio se estendeu até os últimos pontos.

Apesar da maior experiência dos austríacos, era a dupla do Brasil que parecia atuar junta há anos. Com bons saques e aproveitando a altura de ambos, o time brasileiro se manteve à frente. Evandro chegou a desperdiçar um ataque no match point, mas logo depois, André subiu alto em bloqueio e garantiu o título.

