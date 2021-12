Eurocopa: Espanha vence Croácia e garante vaga nas quartas de final

Em um jogo disputadíssimo, a seleção espanhola venceu a Croácia por 5 a 3 nesta segunda-feira, 28, em Copenhague (Dinamarca), pelas oitavas de final da Eurocopa. Com dois gols na prorrogação a equipe mandou a seleção comandada por Zlatko Dalic de volta para casa.

A Espanha vai enfrentar na sexta-feira em São Petersburgo, nas quartas de final, o vencedor do duelo entre França e Suíça.

A Espanha saiu atrás no primeiro tempo com gol contra de Pedri, após recuo de bola que contou com um erro do goleiro Unai Simon, mas em seguida abriu vantagem com os gols de Pablo Sarabia, Cesar Azpilicueta e Ferran Torres.

Porém, a Croácia conseguiu uma recuperação surpreendente no final do segundo tempo, com gols de Mislav Orsic aos 40 minutos e de Mario Pasalic nos acréscimos para forçar o período extra.

A Espanha mostrou força e venceu quando Dani Olmo brilhou dando os passes para os gols de Morata aos 10 minutos da prorrogação e outro de Mikel Oyarzabal três minutos depois.

Com o resultado, a Espanha comemorou a primeira vitória em mata-mata de um grande torneio desde a conquista da Euro 2012 para definir as quartas de final contra França ou Suíça, em São Petersburgo, na sexta-feira.

A seleção da Croácia se despede de cabeça erguida, mas ainda à espera de vencer um mata-mata em Eurocopa.

