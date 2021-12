Eunápolis goleia Euclides da Cunha e fica perto do título do Intermunicipal

Disputando o título inédito do Campeonato Intermunicipal, a seleção de Eunápolis praticamente colocou a mão na taça, neste domingo, 27, quando goleou a seleção de Euclides da Cunha por 5 a 0 na partida de ida da decisão.

Os gols da vitória foram marcados pelos jogadores Lukinhas, que balançou as redes adversárias duas vezes, assim como fez Rafael, e Felipe fechou o placar.

Com o resultado conquistado diante de sua torcida, os donos da casa vão jogar com extrema tranquilidade a última e decisiva partida da decisão. Eunápolis pode até perder por quatro gols de diferença no jogo de volta, no dia 10 de dezembro, em Euclides da Cunha.

À seleção de Euclides da Cunha só resta um triunfo por cinco gols de diferença, para conseguir levar a decisão para os pênaltis. Ou seis gols de diferença para conquistar a taça no tempo regulamentar.

adblock ativo