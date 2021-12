Eunápolis é campeã de maneira inédita do Intermunicipal

Eunápolis venceu a seleção de Euclides da Cunha no agregado dos dois jogos da final e se tornou a mais nova campeã do Torneio Intermunicipal de Futebol Amador – a conquista foi de maneira inédita, já que a equipe sequer havia chegado à decisão antes desta edição.

Neste domingo, 10, no Estádio Municipal de Euclides da Cunha, o embate terminou empatado em 2 a 2, mas a partida de ida foi decisiva para o título. Na ocasião, os eunapolitanos venceram por 5 a 0 e, por isso, levantaram o troféu Edson Gomes, em homenagem ao cantor de reggae, que esteve presente na entrega do prêmio.

O jogo

A seleção de Eunápolis começou bem e logo marcou com o meia Alex. Entretanto, a equipe mandante reagiu e empatou com Max. Depois, ainda virou com Vavá, de falta, em falha de Márcio Greyck. Depois, o banho de água fria: Eunápolis fez o do empate com Lukinhas e sacramentou o título inédito para os visitantes.

