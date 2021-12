EUA mantêm hegemonia diante da Holanda e vencem a Copa do Mundo

Os Estados Unidos venceram a Holanda por 2 a 0 neste domingo, 7, em Lyon, na França, na final da Copa do Mundo feminina e conquistaram o tetracampeonato (1991, 1999, 2015 e 2019).

A veterana meia-atacante Megan Rapinoe abriu o placar aos 16 minutos do segundo tempo, convertendo um pênalti que foi confirmado pelo VAR e Rose Lavelle aumentou aos 23, com um chute forte e colocado no canto esquerdo da goleira Van Veenendaal.

