"Eu sou fominha, porque não jogar sábado", disse Neymar sobre possível estreia no PSG

"Eu sou fominha. Gosto de estar em campo, se puder jogar eu quero jogar sim", revelou Neymar durante coletiva de imprensa de apresentação ao Paris Saint-Germain, nesta sexta-feira, sobre a possibilidade de entrar em campo na primeira rodada da Ligue 1, sábado, contra o Amiens.

"É o que eu gosto de fazer, por que não amanhã?", comentou o novo camisa 10 do PSG. Neymar participou da pré-temporada com o Barcelona nos Estados Unidos e jogou no último sábado, 29. O jogador, de 25 anos, se tornou o jogador mais caro da história do futebol, após pagamento de cláusula de 222 milhões de euros ao Barcelona.

"Foi uma das decisões mais difíceis da minha vida. Estava muito bem em Barcelona, na cidade, no clube. Foi um momento cheio de tensão, para refletir o que queria fazer com minha vida. Deixo amigos para trás e nossa vida passa muito rápido", explicou.

"Em nenhum momento faltei o respeito com o clube ou com os torcedores", explicou. Sua saída é vista como traição por alguns torcedores catalães. "Queria um desafio maior", revelou o jogador. "A ambição deste clube é muito parecida com a minha", acrescentou.

Neymar vai ser apresentado para o público neste sábado, antes da partida entre PSG e Amiens, no estádio Parque dos Príncipes, às 12:15h pelo horário de Brasília.

A Liga de Futebol Francesa (LFP) anunciou que a partida foi atrasada em 15 minutos, depois de pedido do PSG para apresentar Neymar. Tanto a LFP quanto as redes de televisão encarregadas da transmissão do jogo, Canal+ e beIN Sports, aprovaram a mudança, especificou o comunicado.

adblock ativo