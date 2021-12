"Eu e Ronda vai ser a "Patrícia" contra a Leoa", diz Amanda

Amanda Nunes poderia ter desistido logo nos primeiros minutos de luta, naquele sábado, 9, em Las Vegas. Mas, "desistir" não é uma palavra que faz parte do vocabulário da baiana de 28 anos, que desde os 19 pratica o MMA.

Nascida e criada em Pojuca, a Leoa brilhou no tatâme da T-Mobile Arena, desbancando a então campeã americana Miesha Tate, aos 3 mins e 16ss do primeiro assalto. Amanda não ia disputar a luta principal, mas devido à saída de Conor McGregor e o antidoping de Jon Jones, a comissão do UFC 200 escolheu o peso de galo feminino como protagonista.

Ao vencer, Amanda Nunes entrou para história como a primeira brasileira a levar o cinturão pra casa, e também como a primeira campeã do esporte assumidamente gay. Agora, família, amigos e conterrâneos esperam ansiosamente pela sua volta, mesmo que seja só pra matar a saudade, já que Amanda mora nos Estados Unidos desde 2011.

Nessa entrevista exclusiva para o A TARDE, Amanda conta como foi ganhar o prêmio mais importante de sua vida, o que mudou de lá pra cá, e seus planos para o futuro.

Você foi a primeira mulher a lutar em um torneio de MMA na Bahia. Agora é a primeira brasileira a ser campeã do UFC. Você se sente honrada? Espera inspirar outras mulheres?

Com certeza. Eu acho que, tudo de bom que eu puder demostrar através da minha carreira e desse título. Quero motivar muitas meninas que estão começando. E estou pronta pra isso, sabe? Eestou pronta pra ser a melhor campeã de UFC de todos os tempos. E naquilo que eu puder, em todos os aspectos, quero estar pronta pra ajudar, pra servir.

Você é a "mulher da hora". Isso sobe à cabeça?

Isso é um sonho e eu não construí sozinha. É isso que me faz ter os pés no chão, porque tudo o que eu conquistei na minha vida, tive pessoas do meu lado me dando suporte.(emocionada). Ali, eu tive um pouquinho de cada pessoa assim na minha vida, que me ajudou a decolar, me ajudou a caminhar. Realmente é muito difícil. É difícil, mas não é impossível. É por isso que tem que ter a persistência, tem que ser forte, e tem que estar com as pessoas certas. Precisa da ajuda de Deus ali também, da sorte. Estar no lugar certo, na hora certa, estar com as pessoas certas, e foi que aconteceu na minha vida. Como aquela música "Está escrito" (Grupo Revelação). Aquela música foi escolhida com muito carinho porque realmente tem a ver com a minha história. Tem a ver com toda a espera, com as derrotas que eu tive na minha vida, e eu resisti, as pessoas que passaram na minha vida, tudo isso. Aquele momento foi um momento perfeito. Esse cinturão agora veio pra incrementar a minha vida, porque já era perfeita a minha vida, e com o cinturão agora, veio alegrar mais ainda.

Você foi escalada pra disputar a luta principal de última hora. Você acredita em destino?

Eu fui pra Vegas com duas semanas de antecedência da luta, porque eu queria ficar um pouco afastada, eu queria esse momento só pra mim, uma coisa mais focada. O cinturão você pode estar com o seu corpo 100% treinado, mas se sua mente não estiver com certeza você perde. Então, eu queria aquele momento pra mim. E quando eu cheguei em Vegas, tudo parece que foi mudando assim. Estava tudo indo perfeito. Quando chegou a semana da luta, aconteceu aquela questão com os exames. Um dia antes, fui da terceira, pra Luta principal. Aí eu tive uma conversa com Dórea. "Ô Dórea, muito obrigada viu? Não sabia que seria assim tão perfeito". Tive uma conversa de amigo mesmo. Falei com ele como dois amigos que estão conversando. "Ó, você é o cara, velho. Você deu um presente pra mim, pra sua amiga aqui. Muito obrigada de coração". Foi uma semana perfeita! Foi tudo perfeito, sabe? Estava escrito.

Dana White já falou que Ronda Rousey lutará com a atual campeã, no caso, você, a Leoa. Qual sua expectativa?

Vai ser perfeito. Ronda foi a melhor do mundo por muito tempo. Mas ela vai encontrar uma parada dura pela frente. Eu acho que ela não vai voltar por agora, porque ela sabe que realmente está numa desvantagem aí. Mas espero que ela volte, vai ser uma luta boa! É bom que aí, não tem jeito, vai ser a "patrícia" contra a Leoa. (risos)

Você é uma das poucas atletas de MMA que assume ser homossexual. Você já sofreu algum tipo de preconceito?

Onde eu vou, sou respeitada e nunca tive nenhum problema com isso. Mas, eu sou uma pessoa feliz, e essa felicidade eu queria dividir com as pessoas. Por que não demonstrar o quanto eu sou feliz só por que eu tenho uma namorada? Sou um ser humano, não estou fazendo mal à ninguém. Eu acho que essa felicidade e o amor é que deve ser o mais importante e não o fato de serem duas mulheres. Tudo isso eu preciso demonstrar pras pessoas verem, porque eu sou uma pessoa pública, hoje sou a melhor do mundo e tenho minha namorada. Essa é uma forma de ajudar muitas pessoas que ainda tem medo de se expôr pra sociedade. Dessa forma, eu ajudo as pessoas a serem fortes pra encarar qualquer coisa. Eu encarei a vida. Imagine pessoas? A vida você não sabe de onde vem as coisas. As pessoas, se tiverem alguma coisa pra falar, pode dizer aqui meu rosto. Eu quero que as pessoas sejam fortes. Minha mãe é apaixonada por Nina (namorada de Amanda), minhas irmãs, minha família apoia bastante. Eu tenho tudo porque eu teria medo da sociedade?

É verdade que você fez a promessa de só voltar pra Bahia se conquistasse o cinturão?

Foi, eu falei isso. Tem um ano que eu não vou aí. Um ano! E da última vez que eu saí daí, eu falei assim. "Sabe de uma? vou concentrar minhas energias e só volto pro Brasil com cinturão. E eu levo a sério, viu? Fui concentrar minhas energias, po. Comecei a juntar minhas energias, e lutar pra vencer.

Com a promessa devidamente cumprida, quando você volta pra Bahia?

Eu devo chegar no Brasil depois da semana que vem. Vou resolver uns compromissos aqui em Miami, em Nova Iorque, e depois eu tô indo pro Brasil. Aí pronto, aí eu vou matar a saudade.

Do que você mais sente falta?

Da comida. A comida primeiro, claro! Tenho saudade de dar uma corrida aí na orla, depois daquele boxe, olhando para o mar. Acordava cedo, ia pra orla, no sol quente daí, dava aquela corrida e me jogava no marzão. Era perfeito!

De uma semana pra cá, o que mudou em sua vida?

A única coisa que acrescentou foi os "follows" no instagram. (risos). Muita gente que não me conhecia e depois dessa grande vitória, agora me conhecem. Ás vezes eu acordo assim, e nem lembro que e sou campeã, aí eu falo "caraca, velho. Eu sou campeã!". Só acrescentou. Muitas coisas pra fazer, tenho que ir no Brasil, muitos trabalhos. E um pouquinho de dinheiro a mais na conta, né? (risos)

Com esse dinheirinho, que pretende fazer?

A gente tem as taxas aqui nos Estados Unidos né? Então, depois, o dinheiro que sobrar, a gente vê o que é que dá pra fazer. (risos)

