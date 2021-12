Eto'o desfalcará Chelsea contra o PSG nesta quarta-feira

O Chelsea não poderá contar com Samuel Eto'o nesta quarta-feira, contra o Paris Saint-Germain, na capital francesa, no jogo de ida das quartas de final da Liga dos Campeões. Com uma lesão muscular, o atacante camaronês ficou fora da lista de 19 jogadores relacionados pelo técnico José Mourinho para o confronto.

Por causa do problema, Eto'o precisou deixar o clássico diante do Arsenal, realizado há dez dias, logo após marcar um dos gols da humilhante vitória por 6 a 0, pelo Campeonato Inglês. Em seguida, o jogador desfalcou o time no jogo do último sábado, contra o Crystal Palace, também pela competição nacional.

Outro confirmado nesta terça como desfalque do Chelsea em Paris foi o lateral Ashley Cole, que segue se recuperando de um problema no ligamento do joelho, sofrido no início do mês passado, em jogo contra o Tottenham.

Já o brasileiro Ramires, que cumpre suspensão de três jogos no Campeonato Inglês, foi incluído nesta lista de 19 jogadores, assim como os seus compatriotas David Luiz, Willian e Oscar. Os outros relacionados para o confronto são os seguintes:

Petr Cech, Mark Schwarzer, Hilario, Branislav Ivanovic, Gary Cahill, John Terry, Nathan Ake, Cesar Azpilicueta, Tomas Kalas, Frank Lampard, John Mikel Obi, Eden Hazard, Andre Schurrle, Fernando Torres e Demba Ba.

adblock ativo