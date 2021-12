Etiene Medeiros é ouro nos 50 metros costas em Tóquio

O Brasil faturou uma medalha de ouro no primeiro dia de competições da etapa de Tóquio da Copa do Mundo de Natação em piscina curta (25 metros). A pernambucana Etiene Medeiros venceu a prova dos 50 metros costas feminino neste sábado, 9, e colocou o País no lugar mais alto do pódio pela primeira vez nesta etapa.

Etiene nadou abaixo dos 27 segundos pela primeira vez e cravou a marca de 26s61, igualando o recorde brasileiro e sul-americano, que pertence a Fabíola Molina. A brasileira fez prova muito dura com a britânica Elizabeth Simmonds, que ficou apenas um centésimo atrás, na segunda colocação. O bronze foi para a ucraniana Daryna Zevina, com 26s81.

O dia também foi de medalha para o Brasil em uma prova masculina. Depois de conquistar o bronze nos 50 metros borboleta na etapa de Cingapura, no meio da semana, Nicholas Santos melhorou seu resultado e ficou com a medalha de prata neste sábado. Ele foi batido apenas pelo sul-africano Chad Le Clos, que dominou a prova e ficou com o ouro.

Nicholas cravou o tempo de 22s33, sete centésimos atrás de Le Clos, campeão olímpico em Londres nos 200 metros borboleta. A terceira colocação ficou com outro atleta da África do Sul, Roland Schoeman, que marcou o tempo de 22s46.

Além de um ouro e uma prata, o Brasil também faturou um bronze neste primeiro dia de competição. A equipe do revezamento 4x50 metros medley misto ficou na terceira colocação. Daniel Orzechowski, Raphael Rodrigues, Daynara de Paula e Larissa Oliveira anotaram o tempo de 1min40s21, terminando atrás apenas da Austrália, que ficou com o ouro, e da Rússia, prata.

No 50 metros costas masculino, dois brasileiros chegaram perto de medalhas, mas acabaram ficando no caminho. Felipe Lima foi o quarto colocado e João Gomes Júnior terminou em quinto na prova que teve o sul-africano Roland Schoeman como vencedor. Christian Spenger, da Austrália, foi prata, e Kouichirou Okazaki, do Japão, ficou com o bronze.

Nos 100 metros livres masculino, Nicholas Santos ficou na quinta posição e Fernando Silva foi o oitavo. Já nos 100 metros borboleta feminino, Daynara de Paula ficou com a sétima posição. O último representante brasileiro no dia foi Leonardo de Deus, oitavo colocado nos 200 metros borboleta masculino.

