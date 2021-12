Etiene bate recorde sul-americano antes do Mundial

Horas antes de embarcar para o Mundial de Piscina Curta de Doha, Etiene Medeiros mostrou que está em ótima forma. Nesta quarta-feira, 26, a atleta do SESI-SP bateu o recorde sul-americano dos 50 metros costas em piscina curta ao vencer a prova nos Jogos Abertos do Interior de São Paulo, em Bauru, com o tempo de 26s36.

O antigo recorde era da própria Etiene, que completou os 50m costas em 26s41 durante o Campeonato Brasileiro Sênior de Natação, em setembro, em Guaratinguetá, também no interior paulista. Com a nova marca, chegará ao Mundial como a quarta do ranking mundial.

"Estou muito feliz, está sendo uma boa surpresa aqui em Bauru. Nesse momento de preparação precisava sentir como estava meu corpo, a ondulação na água. Vim para Bauru com alguns objetivos traçados e está saindo melhor do que eu e o (técnico Fernando) Vanzella esperávamos", comentou Etiene, que nadou os Jogos Abertos pela cidade de São Bernardo do Campo.

Estrelas



Os Jogos Abertos reúnem em Bauru diversos atletas de destaque do cenário olímpico brasileiro. No atletismo, por exemplo, São Caetano do Sul levou boa parte dos principais nomes da equipe da BM&F Bovespa. Fabiana Murer, Ana Cláudia Lemos, Augusto Dutra, Ronald Julião, Keila Costa e Franck Caldeira estão entre os que competiram. Murer, líder do ranking mundial, saltou apenas 3,60m para ganhar na vara.

Na luta livre, Lais Nunes, da seleção brasileira, ganhou a segunda divisão na categoria até 63kg. Na natação, o recordista mundial júnior Matheus Santana ganhou o ouro nos 100m livre para Santos, com 49s26. Daynara de Paula, Bianca Avellã, Luis Rogério Arapiraca, Raphael Rodrigues e Fábio Santos foram outros atletas que caíram na água.

No judô, a veteraníssima Edinanci Silva foi campeã dos pesos pesados por São José dos Campos, vencendo a reserva da seleção brasileira Rochele Nunes (Piracicaba). Também por Piracicaba, Rafaela Silva ganhou na até 57kg.

