Etapa Salvador de stand-up paddle tem campeões brasileiros

Teve início na manhã deste sábado, 25, no Porto da Barra, a primeira etapa do Circuito Black Paddle, cujas provas são válidas para três campeonatos de stand-up paddle (SUP).

O evento, que também tem provas para amadores, vai contar com profissionais como Luiz Guida, tricampeão brasileiro de SUP, e a baiana Babi Brazil, tetracampeã brasileira.

Para atrair estrelas da modalidade, o organizador do evento, o empresário Antônio Fernando, 'copiou' o formato de competições internacionais, como a havaiana Battle of the Paddle.

"A etapa está alinhada à prova dos mundiais, que têm o mesmo formato. No primeiro dia temos o race técnico e, no segundo dia, temos o long distance, ou seja, provas mais longas, de resistência", explicou.

As provas principais, OC6 feminino e masculino, serão disputadas no domingo, 26, segundo dia do evento, assim como a Fun Race e a Race 12'6, ambas para amadores.

"O SUP é um esporte muito democrático, pode ser praticado por várias pessoas e numa diversidade grande de ambientes. A competição é só uma das possibilidades", defendeu.

O circuito

Segundo Antônio Fernando, o objetivo é reunir as categorias profissional e amador no mesmo evento. Para garantir que os profissionais continuem competindo em todas as seis etapas, além de ranking próprio e prêmios em dinheiro, algumas provas valem para circuitos regionais e nacionais.

Das seis etapas, duas serão válidas pelo circuito brasileiro de SUP race; três como seletiva da associação internacional (ISA) para as modalidades race, wave e paddleboard; cinco pelos circuitos estaduais e três pelo nordestino. Os prêmios são gordos: R$ 20 mil para as etapas do brasileiro, R$ 15 mil para as do nordestino e R$ 10 mil para as estaduais.

As etapas são divididas em duas fases: a primeira na Bahia (Porto da Barra, Monte Serrat e Sauipe), e a segunda começa na região Sudeste (São Paulo e Rio de Janeiro) e termina na Praia do Forte.

O circuito conta com chancelas da Confederação Brasileira de SUP (CBSUP), Confederação Brasileira de Surf (CBS) e Associação Baiana de SUP (ABASUP).

