Etapa do WQS na Bahia já tem 110 surfistas confirmados

Estão confirmados 110 surfistas para a etapa do Mundial de Surfe WQS 1500, que vai começar na próxima terça-feira, 26, na Praia do Forte, no Litoral Norte. A lista, que, por enquanto, inclui 93 homens e 26 mulheres deverá aumentar até o começo da competição já que as inscrições seguem sendo feitas no sistema online do site www.wslsouthamerica.com.

As baterias da competição, válida pela divisão de acesso à principal categoria do surfe, o WSL, serão disputadas na bancada de corais conhecida como Papagente até o dia 1º de maio. Serão distribuídos 1.500 pontos para o ranking mundial do WSL Qualifying Series e 1.000 pontos para o sul-americano da WSL South America.

Um dos principais candidatos ao título da etapa é o baiano Bino Lopes, residente na paradisíaca Praia do Forte. Atual campeão brasileiro e conhecedor das ondas do Papagente, Lopes foi o único baiano a vencer uma etapa do Circuito Mundial na Bahia, em 2011, na Praia de Jaguaribe.

No ano passado, ele também conquistou uma vitória internacional do WSL Qualifying Series em Anglet, na França, mas não conseguiu a tão sonhada vaga na divisão de elite da World Surf League.

Mesmo com um retrospecto expressivo e contando com o apoio da torcida, o atleta local descarta qualquer sombra de favoritismo. "Conheço bem tudo por aqui, mas não existe vantagem alguma. Todas as etapas do QS são muito niveladas e sabemos da qualidade de cada atleta que vem para a Bahia. Certeza mesmo de que quem vai se dar bem é o espectador. Eu vou dar o meu melhor e sei que meus concorrentes farão o mesmo", argumentou.

Bino confia que os bons resultados da temporada passada quando venceu o QS 1500Anglet Pro da França e o Brasileiro, o mantenha competivo também em 2016. "Estou me preparando ao máximo a parte técnica, física e psicológica, para que esse ano seja ainda melhor", afirmou.

O surfista xde 28 anos espera uma leve vantagem a mais apenas pelo fato de ser anfitrião. "Estar no mar e sentir a energia da galera na areia vai ser especial. Quero muito fazer bonito para a minha família, meus amigos e todos os baianos e brasileiros que estarão na torcida".

Concorrentes de peso

Um dos grandes nomes do surfe que podem barrar o baiano é o top Miguel Pupo, que disputará a etapa baiana e depois seguirá para o Rio de Janeiro, onde vai competir na primeira divisão do surfe mundial, o Rio Pro, etapa brasileira da World Surf League, a partir de 10 de maio.

Além dele, também concorrerão com Bino Lopes o atual campeão mundial Pro Junior Lucas Silveira e outros campeões brasileiros, como os paulistas Renato Galvão e David do Carmo. Completam o time, o catarinense Jean da Silva e o cearense Messias Felix.

Entre as surfistas já confirmadas na etapa do WQS, os principais destaques são as campeãs mundiais do WSL Qualifying Series Silvana Lima, do Ceará, e a catarinense Jacqueline Silva. A dupla também tem no currículo o título sul-americano da WSL South America e Silvana fez parte da elite mundial do CT até o ano passado.

A cearense tem boas lembranças da Praia do Forte, especialmente da passagem por lá em 2008, quando foi campeã da única etapa do Circuito Mundial realizada no local, formando a dobradinha brasileira com o atual campeão mundial Adriano de Souza, o Mineirinho.

