Etapa do Mundial de Jet Ski começa em Stella neste sábado

O piloto baiano Bruno Jacob começa neste sábado, 16, a luta por um lugar no pódio da 4ª etapa do 15º Jet Waves World Championship, o Mundial de Jet Ski, que será disputado por atletas do Brasil e do exterior na praia de Stella Maris, em Salvador.

Às 10h, a competição terá a classificatória com chave de 20 pilotos da categoria profissional. Estão previstas semifinais da competição para a classe de pilotos amadores, marcada para a partir das 15h e em seguida a decisão do título dessa categoria.

Já os profissionais, só vão decidir o título no domingo, 17, a partir das 10h, começando as oitavas de final. A decisão do título está prevista para às 16h. Bruno Jacob e o norte-americano Mark Gomes são favoritos ao título da etapa, realizada pela primeira vez na Bahia.

