Etapa do Circuito Mundial de vôlei conta com 16 duplas brasileiras

Foram divulgadas nesta terça-feira, 7, a lista das duplas brasileiras que estão inscritas na etapa de Itapema (SC) do Circuito Mundial de Vôlei de Praia, edição 2019. Ao todo serão 16 duplas que irão disputar o torneio que conta pontos para a corrida olímpica, que ocorre de 14 a 19 de maio.

Este será o segundo ano consecutivo em que Itapema recebe a competição. A entrada é franca e irá ocorrer na arena montana na Meia Praia.

Das 16 duplas, oito já estão garantidas na fase de grupos, que tem início na próxima quinta-feira, 16. No masculino estão as duplas Evandro (RJ) e Bruno Shmidt (DF), Pedro Solberg (RJ) e Vitor Felipe (PB), Guto (RJ) e Saymon (MS), Thiago (SC) e Oscar (RJ). E no feminino estão Ágatha (PR) e Duda (SE), Fernanda Berti e Bárbara Seixas (RJ), Carol Solberg e Maria Elisa (RJ), Tainá (SE) e Victoria (MS).

As outras oito duplas já passaram pela etapa classificatória e precisam vencer as partidas eliminatórias diretas, para que assim, conquistem uma das oito vahas da fase de grupos. Entre os homens estão Alison (ES) e Álvaro Filho (PB), André Stein (ES) e George (PB), Hevaldo (CE) e Arthur Lanci (PR), Jô (PB) e Luciano (ES). As duplas femininas são Ana Patrícia (MG) e Rebecca (CE), Ângela (DF) e Carol Horta (CE), Josi (SC) e Neide (AL), Talita (AL) e Taiana (CE).

Entre os participantes das duplas inscritas, Talita é a brasileira que mais venceu em etapas do Circuito Mundial (34 ouros), em atividade. Ela fará a estreia em Itapema, pois nos torneios realizados na cidade em 2017 (Circuito Brasileiro) e 2018 (Circuito Mundial), ela estava grávida.

