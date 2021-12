Etapa do Circuito "Eu Amo Correr" terá provas de 5 e 10 km na orla

Com inscrições encerradas já nesta segunda-feira, 17, a etapa de Salvador do Circuito Eu Amo Correr reservou duas provas de 5 e 10 km para este domingo, 23, com largada e chegada no Jardim de Alah.

Após a saída, às 7h, os atletas inscritos nos 5 km vão seguir pela Avenida Octávio Mangabeira, sentido Pituba, realizando primeiro retorno nas imediações do Parque Costa Azul.

Já correndo no sentido Itapuã, vão continuar nesse percurso até retornarem por uma rampa de acesso, que será colocada metros depois do posto de gasolina BR, na Boca do Rio.

Já no percurso de 10 km, os corredores passarão na mesma rampa de acesso, mas seguirão no sentido Itapuã, só voltando depois do posto Shell em frente à Praia do Corsário.

Serviço

Entrega de kits da corrida

Local: Ferreira Costa, na Avenida Paralela

Quando: quinta-feira, 20, e sexta-feira, 21, das 8 às 19h

Endereço: R. Luís Viana Filho, 6180 - Paralela, Salvador - BA.

