Etapa do Circuito das Estações será realizada neste domingo

A etapa de verão do Circuito das Estações será realizada no próximo domingo, 21, na Avenida Octávio Mangabeira, no Jardim de Alah, em Salvador.

Com a largada prevista para as 7h30, os participantes irão percorrer 5 ou 10 km de distância. Os interessados podem se inscrever através do site da competição. A taxa de participação varia entre R$ 89 e R$129, de acordo com a categoria.

A retirada do chip será das 6h às 7h, no mesmo local da prova. A entrega dos kits será realizada no Hotel Deville Prime Salvador, na sexta, das 10h às 20h e no sábado, das 10h às 18h. O participante deverá apresentar comprovante da inscrição ou documento original com foto.

