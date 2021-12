Uma etapa do QS, divisão de acesso ao WQS principal divisão do surfe mundial, que acontece na Costa Rica, foi paralisada na quarta-feira, 5, por um motivo inusitado. O surfista Tyler Gunter afirmou ter visto um crocodilo no mar e, com medo de um possível ataque, a organização da Liga Mundial de Surfe (WSL) resolveu parar as disputas para procurar o animal, que não foi encontrado. Foi a primeira vez na história que um evento de surfe foi paralisado devido à presença de crocodilos no line-up.

O jovem de 16 anos de New Port Beach, na Califórnia, estava em plena disputa pela segunda fase da 43ª etapa da divisão de acesso à elite, quando disse ter visto o predador nas águas transparentes do pico. Ele saiu da água e escapou ileso. Gunter foi o único que viu o animal na água e tentou avisar os adversários, que só perceberam o que aconteceu na areia.

"Foi muito louco. Eu estava ali sentado, e eu vi aquela coisa enorme nadar do meu lado. Eu nadei quase dois metros e olhei bem no olho dele. Pensei, nossa, é um crocodilo. Eu ainda queria vencer a bateria e o vi submergir novamente. Não me importava mais se eu perdesse", contou Tyler Gunt em uma entrevista à Surfline.

Após as buscas não encontrarem o animal, a oitava bateria da segunda fase foi retomada em meia hora. O americano acabou segurando a lanterna da disputa ao somar 7.83.

A presença de crocodilos é comum na costa do Pacífico onde está situada a Costa Rica. Há dois meses, um surfista americano amador, identificado como Jonathan Betker, perdeu parte de sua perna em um ataque em Tamarindo, no nordeste do país e a quatro horas de praia de Esterillos.

Da Redação Etapa de surfe é interrompida por causa de crocodilo no mar

