Etapa de skate reúne esporte e música em Salvador

Esporte, música e cultura estarão reunidos neste sábado, 31, na primeira etapa da Copa do Brasil de Skate Vertical, que será realizada no Wet'n Wild, em Salvador, a partir das 14 horas.

O evento, que faz parte do Circuito Banco do Brasil, vai receber atletas de destaque na categoria skate vertical. Segundo o presidente da Confederação Brasileira de Skate, Marcelo Luciano dos Santos, entre os nomes confirmados estão Sandro Dias, hexacampeão mundial, Rony Gomes, líder do circuito mundial, entre outros.

A competição vai distribuir mais de R$ 240 mil em prêmios e vai marcar a estreia nacional de um nova rampa half-pipe, que tem as medidas mais atuais, com 18m de largura, 17m de comprimento e 4,20 m de altura.

Serão até 30 atletas profissionais por etapa, divididos em três baterias. Nas eliminatórias, cada skatista terá direito a três voltas com até 13 manobras cada. A final será disputada entre os 10 melhores atletas. O vencedor de cada etapa ganha um prêmio em dinheiro de R$ 10 mil. O segundo lugar leva R$ 7,5 mil e o terceiro, R$ 5,5 mil.

Atrações musicais

Além do skate, a etapa na capital baiana vai contar grandes nomes da música nacional e internacional, como Joss Stone, Carlinhos Brown, Jota Quest, Skank, Jau e Preta Gil. Serão dois palcos e espaço com música eletrônica, em um total de nove atrações. O evento ainda contará uma galeria interativa de esporte e cultura.

Os ingressos podem ser encontrados no Ticketmix do Salvador Shopping, Ticketmix do Shoping Paralela, Ticketmix Barra e na Loja Musa, na Barra. A meia-entrada está no valor de R$ 80, e a inteira R$ 160 (confira abaixo caixa de serviço).

