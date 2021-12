Etapa de Salvador do Brasileiro de Karatê reúne 700 atletas

Começou nesta sexta-feira, 8, na Associação Atlética do Banco do Brasil (AABB), em Piatã (Salvador), a etapa baiana do Campeonato Brasileiro de Karatê, que reúne 700 atletas e paratletas, representando 21 estados.

A competição é válida como uma seletiva para a etapa final do Brasileiro, que será disputada em outubro deste ano, na cidade de São Paulo.

Assim como na fase decisiva, na etapa de Salvador os caratecas se apresentam nos estilos kata e kumitê, nas categorias infantis até a de adultos.

