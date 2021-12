Etapa da Stock Car em Salvador é confirmada para novembro

Depois de um impasse por causa do reajuste no contrato de cerca de R$ 1 milhão, o Governo do Estado chegou a um acordo com a Vicar, empresa que organiza a Stock Car Brasil, e, enfim, confirmou a realização da etapa de Salvador de 2014. A corrida ocorrerá no sábado, 15 de novembro, no circuito do CAB (Centro Administrativo da Bahia).

O contrato original foi assinado em 2009 e era válido por cinco temporadas. Portanto, havia se encerrado em 2013. Pelos termos, o valor cobrado ao governo no primeiro ano foi em torno de R$ 2,5 milhões. Parte para investimento em infraestrutura. A partir de 2010, o valor cairia para R$ 1,5 milhão. E assim foi feito.

O acordo para a renovação ficou apalavrado no fim do ano passado e previa que o valor semelhante àquele gasto em 2009 seria o cobrado pela Vicar. A questão é que, em dezembro, a Secretaria de Turismo do Estado da Bahia, realizadora do evento por intermédio da Bahiatursa, ainda era comandada pelo antigo secretário, Domingos Leonelli. E a nova gestão, que assumiu em janeiro, havia discordado dos valores anteriormente acordados.

No calendário original, a prova de Salvador ocorreria em 28 de setembro. A pedido do próprio Governo da Bahia, alegando proximidade com as eleições (a estrutura poderia demorar a ser retirada e prejudicar as atividades no CAB), o evento foi adiado para 15 de novembro.

Nesse meio tempo, a negociação do novo contrato com a Vicar seguia. Até que, nesta semana, o acordo foi fechado. Embora não queira falar em números, o Secretário de Turismo da Bahia, Pedro Galvão, confirmou a realização da etapa.

"O único valor que eu confirmo é que, no ano passado, o valor gasto pelo Estado foi de R$ 1,45 milhão e não concordávamos com uma grande majoração. Agora, chegamos a um acordo. E o calendário da Stock Car já havia sido modificado à pedido do Governo da Bahia. Agora, posso confirmar que a etapa de Salvador ocorrerá novembro", afirmou Galvão.

O pedido de adiamento havia sido feito em agosto. Por causa dele, o calendário da Stock Car teve de ser reajustado. A prova de 28 de setembro foi realizada em Santa Cruz do Sul (RS). E a de Salvador foi agendada para 15 de novembro.

