Etapa da Maratona Petrobras de Revezamento é realizado em Salvador

Será realizada no dia 25 de novembro a 2ª etapa da Maratona Petrobras de Revezamento 2018. A competição, que ocorre no Parque dos Ventos, localizado na Boca do Rio, em Salvador, será composta por cinco etapas e percorrerá cinco capitais em quatro regiões do País. Depois de Salvador, as próximas etapas serão em Porto Alegre, Rio de Janeiro e São Paulo e as inscrições podem ser feitas pelo site do evento até o dia 18 de novembro.

O percurso da corrida conta com um sistema multivoltas e pistas largas, ideal para juntar os amigos, família, corredores amadores, e participantes de grupos de corrida profissional. “É a prova ideal para alcançar aquele tempo pelo qual você vem batalhando ou para juntar os amigos e a família e deixar de lado o estresse, em uma competição desafiadora e ao mesmo tempo divertida”, afirma Gary Bach, produtor executivo do projeto.

Além da corrida, os participantes terão direito a atividades de relaxamento: ioga, massagem, além de avaliação física por bioimpedância realizado através da aplicação de uma suave e indolor corrente elétrica no corpo.

Os interessados podem se inscrever em equipes de 4 ou 8 participantes, nas categorias Feminino, Masculino/Aberta e Sub-19. Os valores do primeiro lote com desconto custa R$ 70 por atleta, totalizando R$ 280 para o quarteto e R$ 560 para o oito participantes. Já as assessorias de corrida com mais de 30 atletas têm desconto de 10%.

Para participação na modalidade de 8 atletas a idade mínima é de 16 anos. Já nas equipe de quatro pessoas só serão aceitos maiores de 18 anos.

adblock ativo