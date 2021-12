Etapa da Copa Brasil de Bicicross será decidida neste sábado

Bastam 32 segundos de distração para o público perder a final da etapa Salvador da Copa Brasil de Bicicross, neste sábado, 31, na pista municipal da Praia do Corsário. Nesse período de pouco mais de meio minuto, o piloto catarinense Ariel João da Silva, de 21 anos, acredita que ele e os concorrentes terão concluído os 400 m de prova, entre a largada e chegada, na decisão do título da categoria elite man.

"Não dá nem tempo de sentar no selim da bike. Se sentar, já perdeu", comentou Silva, ao justificar que, pelo regulamento, vence o mais rápido e por isso todos pedalam em pé. Ele promete alto nível na sua categoria, a principal das 33 que terão corridas na quarta e última etapa da Copa.

Depois de ter passado por Balneário Camboriú (SC), Palmas (TO) e Goiânia (GO), a competição será decidida em Salvador. "Sou o segundo do ranking, o primeiro é o paulista Kaique Milani. Estou aqui para buscar a vaga no Bolsa Atleta", afirmou Silva.

Uma das premiações do evento é a garantia de ser contemplado com o Bolsa Atleta, a ser definido após a contagem final de pontos do ranking. Apenas os três primeiros classificados na temporada conquistarão o benefício. Às 14h, começam as finais, mas há corridas matutinas.

Perigo

Como a modalidade tem riscos, há cuidados com segurança. Camisa precisa ser de manga comprida e por dentro da calça, para a borda não prender no guidão durante manobras. Capacete, peitoral, joelheira e extremidades do guidão com tampa são itens obrigatórios. "Se a ponta não tiver essa proteção e alguém cair por cima, pode perfurar", explicou Silva.

Entre os baianos, Rafael de Jesus, de 9 anos, lutará por espaço no pódio: "Para minha categoria, dá um tempo de 40 a 42 segundos de percurso".

