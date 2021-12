Etapa baiana dos Jogos Escolares começa nesta sexta, em Salvador

A partir desta sexta-feira, 14, cerca de 600 estudantes/atletas locais vão disputar a etapa da Bahia da seletiva dos Jogos Escolares da Juventude.

A competição envolve alunos com idades entre 12 e 14 anos , e 15 e 17 anos. O grupo vai estar representando 15 escolas da rede de ensino pública e privada da capital, nas modalidades futsal, handebol, basquete e vôlei.

Três partidas de basquete abrem o evento, todos no Colégio Salesiano, em Nazaré, a partir das 16h, pela categoria de 15 a 17 anos.

Os primeiros times em quadra serão as equipes femininas do Colégio Integral e do IFBA. No masculino, serão as equipes do IFBA e do Colégio Sartre COC.

Já pela categoria de 12 a 14 anos, os jogos serão na categoria masculino, a partir das 17h, entre estudantes do Salesiano e os do Colégio Sartre COC.

Em Salvador os Jogos são realizados pela Superintendência dos Desportos (Sudesb), autarquia vinculada à Secretaria do Trabalho, Emprego e Esporte (Setre).

Capital enfrenta o interior

As seletivas definem as equipes/alunos/atletas classificados para o torneio estadual. Na segunda fase, os times da capital vão medir forças com os times que vão se classificar nas escolas do interior baiano.

Além do Colégio Salesiano, os jogos serão disputados nos colégios Módulo, Polícia Militar e no Ginásio Poliesportivo de Cajazeiras.

As seletivas municipais do interior começaram desde abril e têm previsão de encerramento até o final do mês de julho.

Os duelos entre as equipes da capital e do interior foram programados para o Ginásio Poliesportivo de Cajazeiras, a partir do dia 11 de agosto e até o dia 13, nas categorias de 12 a 14 anos.

Depois, entre 6 e 8 de outubro, para os atletas de 15 a 17 anos.

Modalidades individuais

Já as seletivas individuais, nas duas faixas etárias citadas, serão realizadas em 22 de julho, a partir das 13h, no Ginásio de Esporte do Sesi, em Simões Filho.

O local será palco das competições de atletismo, judô, luta olímpica, tênis de mesa, vôlei de praia e xadrez.

Ao colégio Salesiano Dom Bosco, na Paralela, estão reservadas as apresentações da ginástica rítmica. Já a piscina olímpica da Fundac, na Avenida Bonocô, vai sediar a natação.

As seletivas servirão para definir as equipes/alunos-atletas que representarão o estado na etapa nacional dos Jogos Escolares da Juventude.

Estudantes de todo o país participam todos os anos desse que é o maior evento de esporte estudantil do país.

A edição de 2017 será realizada em duas etapas, a primeira em setembro, na cidade de Curitiba, no Paraná, e a última em novembro, no Distrito Federal.

