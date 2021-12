Estudo coloca Neymar como o 2º jogador mais valioso do mundo

O CIES Football Observatory divulgou nesta semana um estudo com os 100 jogadores mais valiosos do planeta e Neymar já aparece em segundo no ranking, atrás apenas do seu companheiro de Barcelona, Lionel Messi. [confira a lista completa abaixo]

O brasileiro vale 155 milhões de libras (cerca de R$ 805 milhões), enquanto o argentino está avaliado em 163 milhões de libras (cerca de R$ 847 milhões). Já Cristiano Ronaldo, do Real Madrid, aparece na terceira colocação. O preço do português é 106 milhões de libras (cerca de R$ 550 milhões).

