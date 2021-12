Estrela do Páis, Sarah Menezes, já está em Salvador

A Seleção Brasileira de judô inicou o treinamento nesta quarta-feira, 24, por volta das 10 horas, no Grand Hotel de Stella Maris, contando com a campeã olímpica Sarah Menezes. A piauiense de 22 anos foi uma das últimas a chegar, junto com o companheiro de equipe, o paulista Leandro Cunha. Após as fotos com recepcionistas do Mundial, Sarah disse estar bem fisicamente e que considera forte a equipe nacional convocada para a competição.

Desde os nove anos praticando a modalidade, ela projetou sua carreira olímpica para até 2020, com chances de ir a 2024. "Se eu continuar me mantendo bem no ranking e não sofrer uma lesão séria, acredito que chego lá", disse.

Sobre a medalha de ouro em Londres-2012, ela mais uma vez ressaltou o pepel da técnica Rosicléia Campos."Em percentuais, não saberia dizer o quanto ela vale na luta, mas é um diferencial. Esta medalha tem um conjunto de donos" revelou.



Mata-mata - Primeiro a aparecer no saguão do aeroporto, Leandro Cunha fez cara de surpresa ao saber que o sistema de lutas será mata-mata, formato projetado para a Olimpíada do Rio-2016.

"A gente não deve entrar com cautela, mas com tudo, dando tudo de si. Porque sabemos que não vamos ter uma segunda chance", analisou, enquanto passava o dedo na lista de nomes dos judocas de outros países, à caça dos adversários da categoria 66 kg.

"Japão não será cabeça de chave?", perguntou, para em seguida apontar o nipônico Masashi Ebinuma como um dos mais fortes rivais. Antes de deixar o aeroporto, o brasileiro disse que vai sentar com o estrategista da seleção para estudar seus adversários.

