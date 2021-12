Estreia de Medina em etapa no Havaí é adiada novamente

Com o mar sem condições ideais de disputa, a organização da última etapa do Mundial de surfe, na praia de Pipeline, no Havaí, cancelou todas as baterias prevista para ocorrer nesta quinta-feira, 11, às 7h30 horário local (15h30 no horário de Brasília).

Segundo a organização, o mar "está muito bagunçado", o que ocasionou o adiamento pela terceira vez. O prazo máximo para o término da competição no Havaí é o dia 20 de dezembro.

Desta forma, a estreia de Medina deverá ocorrer apenas nesta sexta, 12. Ele está na bateria da chave principal, ao lado do australiano Dion Atkinson e um surfista havaiano que será definido após a final da triagem.

O Pipe Masters pode consagrar Gabriel Medina como o primeiro campeão mundial do surfe brasileiro. Ele lidera o ranking da temporada e disputa o cobiçado troféu com dois veteranos que já levaram o título do circuito no passado: o norte-americano Kelly Slater, 11 vezes campeão mundial, e o australiano Mick Fanning, que já faturou três vezes.

