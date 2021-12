Estrangeiros dominam Mundial Júnior de Luta Olímpica

O representante do Azerbaijão Mahir Amiraslanov foi o primeiro a entrar no tapete de lutas do Centro Pan-americano de Judô (CPJ), na noite deste domingo, 16, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador, para garantir a medalha de ouro no encerramento do Mundial de Wrestling (luta olímpica).

Na luta pela categoria até 55 kg do estilo livre masculino, ele derrotou o Indiano Ravi Kumar por 10 a 0 e festejou o título, deixando a prata para o adversário indiano. Na disputa das medalhas de bronze (o Mundial garante dois atletas em terceiro lugar), a vitória foi russa e americana.

Na primeira decisão do bronze, o russo Badrudinov Khasankhusein definiu o confronto a seu favor ao vencer o iraniano Mohammad Namjou por 6 a 4. Ele dividiu a terceira colocação com o norte-americano Stevan Micic, que também garantiu o bronze ao vencer Zanabazar Zandanbud, da Mongólia, por 6 a 0.

Vitória apertada

Nas finais da categoria até 66kg, o Japão confirmou o favoritismo ao confirmar a medalha de ouro. Mas a vitória foi apertada, por 4 a 3, em favor do japonês Yuhi Fujinami, que derrotou o rival do Azerbaijão Teymur Mammadov.

Os dois finalistas que dividiram a terceira colocação no Mundial da categoria foram o russo Sidakov Zaurbek, que basuperou o georgiano Avtabdil Kentchadze por 9 a 4, e o norte-americano Aaron Pico, que atropelou o turco Enes Uslu com uma vitória por 23 a 6.

Na sequência, o público presente ao ginásio do CPJ aplaudiu a vitória convincente do iraniano Mojtaba Goleij, sobre o bielorusso Dzianis Khramiankou, pela categoria até 84 kg. O campeão derrotou o adversário por 12 a 2 e garantiu a medalha de ouro.

Na decisão de terceiros lugares da categoria, garantiu o bronze e um lugar no pódio o russo Musalaliev Arsen, que derrotou o japonês Shota Shirai por 5 a 1. A outra medalha de bronze foi confirmada pelo cazaque Iliskhan Chilayev, que venceu o polonês Krysztof Sadowik por 5 a 2.

adblock ativo