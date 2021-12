Estrangeiras faturam títulos de surfe em Salvador

Na etapa baiana do ASP South America Pro, uma havaiana ganhou o título da competição ao bater uma peruana na decisão que aconteceu neste sábado, 18. Coco Ho venceu Anali Gomez nas ondas da praia de Armação, em Salvador, e levou um prêmio de US$ 3.500. As brasileiras mais bem colocadas na competição foram a catarinense Gabriela Leite, que perdeu na semi-final para Coco Ho e a paranaense Bruna Schimtz, que foi eliminada por Anali Gomez.



Já na final do Pro Júnior Sul-americano, a francesa Johanne Defay venceu a brasileira Camila Cássia, faturou o título da etapa e levou US$ 900 como prêmio pela primeira colocação. As duas competições fazem parte do Billabong Surf Eco Festival.

Confira os resultados deste sábado:

FINAL DO ASP 4-STAR:

Campeã: Coco Ho (HAV) com 7.97 pontos

Vice-campeã: Anali Gomez (PER) com 7.03 pontos



SEMIFINAIS DO ASP 4-STAR

1.a: Anali Gomez (PER) 10.70 x 9.67 Gabriela Leite (BRA)

2.a: Coco Ho (HAV) 10.17 x 7.67 Bruna Schmitz (BRA)



QUARTAS DE FINAL DO ASP 4-STAR

1.a: Anali Gomez (PER) 7.44 x 5.33 Luana Coutinho (BRA)

2.a: Gabriela Leite (BRA) 14.67 x 5.80 Diana Cristina (BRA)

3.a: Coco Ho (HAV) 12.94 x 4.93 Sayuri Hashimoto (JAP)

4.a: Bruna Schmitz (BRA) 8.76 x 5.60 Valeria Sole (PER)

FINAL DO PRO JUNIOR SUL-AMERICANO:

Campeã: Johanne Defay (FRA) com 11.83 pontos - US$ 900 e 1.000 pontos

Vice-campeã: Camila Cássia (BRA) com 10.80 pontos - US$ 600 e 860 pontos



SEMIFINAIS DO PRO JUNIOR – 3.o lugar – US$ 300 e 730 pontos:

1.a: Johanne Defay (FRA) 7.26 x 5.17 Bruna Schmitz (BRA)

2.a: Camila Cássia (BRA) 11.50 x 9.20 Coco Ho (HAV)

