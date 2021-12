Coletiva de Neymar no Barça

Da Redação Estou aqui para ajudar Messi a ser o melhor, diz Neymar

Finalmente, Neymar foi apresentado oficialmente como novo jogador do Barcelona nesta segunda-feira, 3. Mesmo sem estar com o estádio cheio, o Camp Nou recebeu um grande público para saudar a chegada do craque brasileiro.

Em suas primeiras palavras para a torcida do Barça, Neymar arranhou umas palavras em catalão, língua oficial da Catalunha, região da Espanha onde fica a cidade de Barcelona. E pregou muita humildade em seu primeiro discurso.

"Estou muito feliz de ser um jogador do Barça. É um sonho. Estou aqui para ajudar Messi a continuar a ser o melhor do mundo", declarou.

Após a apresentação, Neymar deve voltar ao Brasil, para se reapresentar na Seleção Brasileira.

