Estou acostumado com pressão, diz Souza sobre situação do Bahia

Pelo treino realizado nesta quarta-feira, 14, no Fazendão, o atacante Souza está mantido no time titular do Bahia, ao lado de um novo parceiro: Jones, que treinou no lugar de Reinaldo.

O experiente jogador acha natural a cobrança da torcida após os últimos resultados negativos e diz estar acostumado a jogar sob pressão.

“Falando por mim, estou acostumado com pressão. Já joguei em grandes clubes como Flamengo e Corinthians. Agora, com os jogadores jovens, a gente sabe que é a hora que a bola pega e queima. Nesse momento, não vale a torcida ir para vaiar, porque praticamente está afundando a gente também. Tem que apoiar os noventa minutos para sair com a vitória”.

Ouça aqui a entrevista com o atacante:

Sobre a cobrança do técnico Joel Santana na atividade desta quarta, Souza diz que o treinador pediu mais malandragem a equipe nos momentos decisivos da partida.

“Temos que prestar mais atenção nos jogos. Em Minas, tomamos um gol no fim do primeiro tempo. Temos que saber cadenciar o jogo na hora que o adversário está acelerando. Principalmente contra o Fluminense, que está a quatro jogos sem vencer. Temos que ser inteligentes e jogar com calma. É essa malandragem que ele está pedindo”.

