Estevam Soares é o novo técnico do Vitória da Conquista

Após perder de goleada por 6 a 1 na última rodada do Campeonato Baiano, o Vitória da Conquista agiu rápido e anunciou nesta sexta-feira, 9, o técnico Estevam Soares, de 61 anos, para comandar a equipe no restante do Estadual.

Estevam Eduardo Lemos Soares, que defendeu as cores da dupla BaVi quando era jogador profissional, já treinou times tradicionais do futebol brasileiro como Guarani, Ponte Preta, América, Portuguesa, Botafogo, Palmeiras, entre outros clubes no Brasil e no Exterior.

O treinador chega para tentar tirar o Bode da má fase no Baianão, no qual tem apenas um triunfo nas cinco primeiras rodadas. O primeiro desafio é contra o Jacuipense, no Lomanto Júnior, na quarta, 14, às 20h30 (da Bahia).

