Estátua de Pelé segue à espera do retorno à Fonte Nova

Ainda sem data definida para a sua recolocação na Arena Fonte Nova, a estátua de Pelé foi restaurada pela Fundação Gregório de Mattos. Os braços da estátua, quebrados por vândalos, foram refeitos pela artista plástica Márcia Magno.

A estátua também passou ainda por uma limpeza geral em sua estrutura. "Tem mais de um mês pronta", afirmou o gerente de sítios históricos, Marcos Antônio da Rocha.

"Agora a Arena Fonte Nova precisa fazer o pedestal que pedimos na época. Só está faltando isso", completou Rocha.

Em abril deste ano, Marcos Ferreira, do setor de relações institucionais da Arena Fonte Nova, havia se pronunciado dando um prazo de 15 dias para aprontar o pedestal.

Consultado novamente na última quarta-feira, 3, Ferreira disse, pela assessoria de imprensa da Arena, que, devido aos jogos da Copa das Confederações a Fifa solicitou o estádio no fim de abril.

Segundo o Consórcio, a Fifa o devolverá nesta sexta-feira, 5. Só então, a Arena, que não definiu uma data para recolocar a estátua no lugar, retomará a construção do pedestal.

Proteção do gradil - Ao contrário de antes, agora ela não ficará mais exposta e, sim, protegida pelo gradil. Segundo a Fundação Gregório de Mattos, a recuperação custou cerca de R$ 15 mil. "Ficou show de bola", valorizou Marcos Antônio Rocha.

Pelo que antecipou a Arena, a reinstalação da estátua obedecerá o princípio anterior de visibilidade ao público que transitar pela Ladeira das Pedras. A estátua de cerca de 400 kg será mantida na Fundação Gregório de Mattos. Os dois braços restaurados retratam o Rei do Futebol, Edson Arantes do Nascimento erguendo a Taça Jules Rimet.

Pelé convidado - Assim que a data for confirmada, a Secretaria de Desenvolvimento, Cultura e Turismo de Salvador fará um convite ao Rei do Futebol, para ele próprio descerrar a placa de inauguração.



A intenção das autoridades responsáveis pela reinauguração é promover um grande evento no dia da reinstalação, na qual esperam contar com a participação do próprio Pelé.

adblock ativo